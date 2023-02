En 2022, le tribunal de Tulle à flux tendu pour traiter toutes les affaires

La charge de travail a été constante en 2022 au tribunal de Tulle : 4765 affaires nouvelles dont 1180 ont donné suite à des poursuites. C'est le bilan dressé par le procureur de la République François Fournié, ce lundi 30 janvier, à l'occasion de la rentrée solennelle du tribunal de Tulle.

"On traite toutes les affaires dans des délais qui sont raccourcis", explique le procureur. "44% des placés en gardes à vue sont déférées devant le parquet. C'est aussi du à la réorientation d'un certain nombre de poursuites puisqu'il y a un certain nombre d'affaire qui ne sont plus poursuivies devant le tribunal correctionnel", poursuit-il.

Manque de moyens

Ces affaires là sont dirigées vers des "compositions pénales", explique François Fournié, ce qui lui permet de proposer une ou plusieurs sanctions, "ce qui permet d'accélérer le traitement et d'avoir une réponse dans un temps proche de l'infraction qui a été commise", termine-t-il.

Parce que le temps est précieux au tribunal de Tulle. La juridiction n'a fonctionné que trois mois au complet en 2022. Le procureur indique avoir à ses côté une équipe de deux personnes. Il précise aussi qu'il manque de juges et de magistrats pour traiter et audiencer toutes les affaires. À Tulle, il fait environ six mois entre la fin de l'instruction et l'audience quand la norme serait plutôt autour de trois mois.