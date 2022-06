"En 50 ans, le risque incendie a augmenté de 20%" selon le capitaine Bossard du SDIS d'Indre-et-Loire

Depuis le début de la semaine, les pompiers ont du éteindre une quinzaine de feux de récoltes et de broussailles en Indre-et-Loire. Pour une vingtaine d'hectares brûlés au total. Avec les fortes chaleurs, la sécheresse et le début des moissons, le risque incendie est qualifié de sévère en Touraine.

Aujourd'hui, le risque incendie est qualifié de sévère en Indre-et-Loire. Et pourrait encore augmenter vendredi et samedi ( photo d'illustration )

Fortes chaleurs, sécheresse et début des moissons. Excepté le vent, vous avez là tous les ingrédients pour augmenter le risque d'incendie en Indre-et-Loire. " A ce jour, le risque d'incendie est qualifié de sévère. Soit le niveau 4 sur 5," détaille le capitaine Olivier Bossard, chargé de prévention des risques sécurité civile et chef de colonne feu de forêt au SDIS d'Indre-et-Loire. "Et on va atteindre vendredi des niveaux encore plus hauts." Vendredi et samedi, le mercure devrait en effet dépasser les 38 voire 40 degrés en Indre-et-Loire.

Les pompiers sont donc sur le qui-vive. Depuis lundi, ils ont été appelés sur une quinzaine de feux de récoltes qui ont brûlé au total pas moins d'une vingtaine d'hectares un peu partout dans le département.

"Au quotidien, nous avons 70 casernes sur tout le département et plus de 2 000 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui assurent le risque courant. Nous disposons au total de 26 camions citernes forestiers et 28 camions citernes ruraux. Et tout est déjà judicieusement réparti sur le territoire.

Mais pour la fin de semaine, nous prévoyons de prépositionner tous ces moyens dans les secteurs à risques qui peuvent être à proximité des massifs forestiers du Bourgueillois, du Chinonais ou encore du Lochois. Et on s'adapte quotidiennement aux prévisions Météo France. Par exemple, pour cette fin de semaine, il semblerait que l'on concentre nos moyens sur l'ouest et le sud du département."

Le risque incendie n'est pas dans notre culture opérationnelle mais on fait tout pour s'y adapter", Capitaine Olivier Bossard

"En 50 ans, on a eu sur le Nord de la France une augmentation du risque incendie de 20% et ça va malheureusement se généraliser. Ce n'est pas dans notre culture opérationnelle mais on fait tout pour s'y adapter."