En Alsace, jusqu'à 30 degrés d'écart de température en quelques jours

Vous avez pu facilement vous en rendre compte la météo est vraiment étonnante en ce moment : nous sommes passés en l’espace de deux jours de moins 17 degrés enregistré dimanche 14 février à Bâle Mulhouse à plus 12 ou 13 et le week-end s’annonce encore plus chaud. On devrait dépasser de 10 à 15 degrés les normales de saison.

Un phénomène rare

Un phénomène pas si courant observé à deux reprises seulement depuis les années 50 selon Christophe Mertz, météorologue chez Atmo-Risk : "On va avoir des conditions printanières assez durables. Avec des températures supérieures aux normales" dit-il.

Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent profiter de la douceur pour cette première semaine des vacances scolaires de février. La masse d’air froid s’est échappé vers le grand nord et la Russie et c’est un courant chaud venu du Maroc et d’Andalousie qui nous réchauffe.

Des températures agréables et bien au-dessus des normales saisonnières dans les prochains jours mais les gelées peuvent encore revenir. Des phénomènes toujours redoutés pour les cultures qui ne sont pas à l’abri d’un nouveau coup de froid.