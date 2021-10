En Alsace, un syndicat de police très agacé par l'ancienne Miss France Delphine Wespiser

Rien ne va plus entre Delphine Wespiser, l'ancienne Miss France alsacienne, et le syndicat de police Alliance. La Miss France 2012 raconte sur les réseaux sociaux s'être fait voler sa montre en pleine rue vendredi 8 octobre à Mulhouse, puis avoir tourné pendant une heure sans voir de patrouille de police : "Marre de ce pays, que fait la police ? Nous avons tourné 1h pour retrouver mon agresseur, et nous n'avons pas vu une seule patrouille de police pendant tout ce temps..."

Des excuses publiques

Cette mise en cause n'est pas du tout du goût du syndicat de police Alliance qui rappelle l'engagement sans relâche des policiers. "Nos collègues sont engagés quotidiennement et sans relâche pour la sécurité des Français au péril de leur vie !". Michel Corriaux, le secrétaire régional Grand Est du syndicat Alliance demande "des excuses publiques de la part de Delphine Wespiser". Il rappelle dans un communiqué qu'"être une célébrité ne permet pas de bénéficier d'un statut particulier ou supplémentaire de victime".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix