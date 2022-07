En Ariège, la castration des maïs se déroule sous un soleil de plomb

La chaleur est écrasante, parfois irrespirable. Mais pas le choix : les saisonniers s'activent en ce moment entre les épis de maïs, en Ariège notamment. C'est la période de la castration. Les fleurs mâles (panicules) sont retirés des lignes où se trouvent des femelles, pour mieux contrôler les pollinisations et éviter les autofécondations. Une opération effectuée par les machines, mais qui nécessite aussi une partie manuelle. Alors malgré le soleil et les températures qui grimpent sur le thermomètres, les agriculteurs et leurs saisonniers poursuivent leurs activités. D'autant que cette année, le secteur agricole a eu du mal à recruter; la main-d'œuvre est peu nombreuse, il faut donc travailler même l'après-midi.

Agriculteurs et saisonniers s'adaptent au mieux à la chaleur

"Là ca tape quand même" reconnaît Flavie, 16 ans. Avec les autres saisonniers, elle s'abrite à l'ombre d'un grand arbre pour la pause de midi. Ils sont une vingtaine à travailler en ce moment dans cette exploitation de Saverdun (Ariège). S'il fait très chaud, ca ne décourage pas pour autant ces saisonniers, qui pour la plupart ont entre 16 et 18 ans. "On boit beaucoup à la fin de chaque rangée, on met de la crème solaire, casquette et voilà" décrit avec pragmatisme Kévin.

Pour limiter au maximum les effets de la chaleur, celui qui dirige cette exploitation, François Marfaing, allonge la pause de midi au moins jusqu'à 15h. Mais contrairement à l'année dernière, il doit faire travailler ses saisonniers l'après-midi. "Cette année on est obligés parce que l'on manque un peu de main-d'œuvre (...) donc on adapte les travaux. Dans la castration du maïs il y a plusieurs étapes. Le premier passage qui est un pied à pied, qui est la chose la plus dure, qu'on essaie d'éviter l'après-midi" cite en exemple cet agriculteurs, président de plusieurs groupements d'employeurs, dont Natura 2 000 qui couvre l'Ariège et les cantons limitrophes de l'Aude.

Trop peu de saisonniers cette année

Pour bien se rendre compte de ce déficit de main-d'œuvre, François Marfaing a fait les comptes : il faudrait 1 000 saisonniers à son groupement d'employeurs; actuellement ils sont environ 400. Un sacré déficit; "_ca devient vraiment embêtan_t" reconnaît l'agriculteur, qui rémunère ses saisonniers au SMIC. La problématique n'est pas nouvelle, mais elle semble s'accentuer.