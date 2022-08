En Aveyron, l'incendie dans les gorges du Tarn est fixé

Après quatre jours passés à lutter contre les flammes, l'incendie dans les Gorges du Tarn a été fixé ce jeudi soir, "à 21h40" précise la préfecture de l'Aveyron dans un communiqué. Les pompiers restent mobilisés dans les secteurs de Mostuéjouls et Rivière-sur-Tarn pour mener des opérations de nettoyage dans les jours à venir.

Les personnes évacuées vont pouvoir rentrer

Près de 500 personnes avaient du quitter en urgence leur logement ou leur lieu de vacances à Rivière-sur-Tarn et Mostuéjouls. Accueillies dans des lieux d'hébergement d'urgence, à Millau notamment. Elles seront autorisées à retourner chez elles dès ce vendredi, précise la préfecture.

Pour les personnes qui étaient hébergées en camping, il sera possible de récupérer leurs affaires laissées sur place avant de repartir (en raison d'un risque d'incendie persistant) dans les établissements suivants : Le Pont, la Galinière, l'Auberge, et la Nogarède.

Les villages et campings suivants pourront être totalement réintégrés par les habitants et vacanciers, car ils ne sont plus menacés par les flammes : village de Boyne, village de Mostuéjouls, la Resclauze, l'Aubigne, le Randonneur, Le bord du Tarn, Longue Lègue, Saint Pal, et La Muse.

En revanche, certains lieux restent inaccessibles car ils se trouvent sur l'axe de propagation de l'incendie. Cela concerne Les Lacs, La Grave, Le Buffarel, et Beth.