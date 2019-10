En Béarn cette année, plus de 30% des morts sur la route sont des motards

Depuis le début de l'année, on compte vingt morts sur les routes en Béarn. Un bilan aggravé ce week end avec la mort d'un homme seul à moto. Il a violemment percuté le pont de Castet à Bielle en vallée d'Ossau, dans la nuit de samedi à dimanche. Il avait 59 ans. Sur ces vingt personnes décédées, sept circulaient sur des motos ou des cyclomoteurs. Il y a une insécurité routière spécifique à la moto et aux deux roues.

Le déplacement en deux roues, c'est aussi un loisirs. Beaucoup d'accidents concernent des motards en balade, le weekend, sur des routes agréables. Comme cette lourde chute à Urdos en Vallée d'Aspe qui a fait deux blessés dont un grave. Ou cette chute mortel à Gabas, au dessus des Eaux Chaudes en vallée d'Ossau le 20 septembre dernier. C'est aussi quand il fait beau que les accidents surviennent. Au premier jours du printemps, après avoir laissé la moto au garage, avec les beaux jours, il y a un peu d'impatience. Le 23 mai dernier, deux blessés graves dans deux accidents de moto. A Lanneplaa et Sendets. Ces accidents rappellent aussi l’extrême fragilité du motard sur la route. Comme cet homme qui a percuté un tracteur sur la route à Sault de Navailles.

Des victimes de tous les âges

L'insécurité routière des motards touche toutes les tranches d'âges. Sur ces sept personnes mortes sur les routes du Béarn depuis le début de l'année, quatre avaient 40, 59, 59 et 60 ans. Mais l'année reste marquée aussi par le drame de la mort de ce couple de 23 et 24 ans, sur une grosse cylindrée sur la route de Tarbes la nuit à Bizanos au début du mois de juillet, et par le décès de cette adolescente de 15 ans. Elle a perdu la vie en percutant une voiture à Arette.

