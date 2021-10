En Béarn, deux gérants d'un restaurant condamnés à de la prison avec sursis pour harcèlement moral

C'est une affaire de harcèlement moral qui a été jugée ce lundi au tribunal de Pau. Les deux hommes qui travaillaient dans un restaurant en vallée d'Ossau, à Bielle, ont été condamnés à une peine de cinq mois de prison avec sursis. A l'audience, deux victimes étaient présentes. Entre novembre 2015 et décembre 2016, les deux hommes sont soupçonnés d’avoir harcelé moralement plusieurs de leurs employés. Les deux prévenus sont pas venus au tribunal.

Tous les employés sont unanimes

L’un aurait quitté le Béarn et l’autre serait parti à l’étranger. Difficile de ne pas y voir une volonté d’échapper à ce procès. Pour autant, beaucoup a été raconté. Les insultes : "tu fermes ta gueule et tu encaisses", "sous-merde", "connard". Des menaces et des humiliations. Une des victimes témoigne avec la gorge serrée : "Un jour, ils m’ont dit de mettre les fûts de bière à la cave, j’ai refusé parce que c’était trop lourd. Alors ils ont dit d’aller chercher du sucre. J’y suis allée et ils ont fermé la trappe et ont mis un fût pour la bloquer. J’ai fini par appeler les gendarmes."

La parole se libère au point qu’un homme révèle que lorsqu’il était serveur dans ce restaurant à Bielle il aurait été "violé plusieurs fois". "Des attouchements" sur son lieu de travail a raconté ce jeune homme en retenant ses sanglots. "On prend acte de ces révélations qui ne figuraient pas dans le dossier, je suis très fière de mon client, c'est le début d'une nouvelle vie. Le dossier qui vous a été exposé n'est que la partie visible de l'iceberg", poursuit Me Roussel, avocate d'une victime. "Souvent les dossiers de harcèlement sont difficiles à caractériser mais là tous les employés sont unanimes, souligne la procureure Orlane Yaouanq et l’émotion des deux victimes présentes est encore palpable et ce, si longtemps après les faits."