En Béarn, les chalets dépliables des marchés de Noël sont fabriqués à Lons

L'entreprise Chalet'Xpo a inventé un nouveau type de chalets de Noël : des chalets dépliables. Leur ossature est fabriquée à Lons, près de Pau.

Des chalets qui se déplient comme des boîtes en cartons... L'entreprise Chalet'Xpo, installé entre Lons et Saint-Gaudens, a inventé un nouveau modèle de chalets de Noël dépliables. Leur ossature est fabriquée en Béarn, tandis que l'habillage en bois est monté à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne. Avec trois employés, il faut compter entre 5 et 7 minutes pour monter un chalet. Place Gramont et place Clémenceau à Pau, les chalets ont été fournis par l'entreprise béarnaise, qui existe depuis 2015. Grâce à ce concept, une centaine de chalets sont montés en trois heures et demie. Une quarantaine de salariés sont employés sur les deux sites.

Patrick Loss, dirigeant de l'entreprise Chalet'Xpo Copier

Un rythme soutenu

Depuis début septembre, les employés de Chalet'Xpo fabriquent les chalets. Ils sont ensuite livrés partout en France. Au total, plus de mille chalets de l'entreprise ont été montés sur les marchés de Noël. Ils seront ensuite repliés entre le 25 décembre et le 7 janvier. Pour cela, l'entreprise de Lons emploie une vingtaine de salariés, qui travaillent en deux fois huit heures depuis le lancement de la fabrication des chalets. "Nous avons du mal à trouver du personnel qualifié puisque notre activité est très spécifique" explique Patrick Loss, dirigeant de Chalet'Xpo. Les nouveaux chalets sont d'abord loués, les cinq premières années. Ils sont ensuite revendus d'occasion à des collectivités. Le concept plaît, à tel point que des marchés de Noël en Italie démarchent l'entreprise béarnaise.