En Berry, le bilan mitigé de la sécurité routière en 2019

Cher, France

Le nombre de personnes tuées sur les routes du Berry est en baisse en 2019. Au total, 37 personnes ont perdu la vie dans l'Indre et le Cher. C'est quatre de moins qu'en 2018. Mais les tendances ne sont pas les mêmes dans nos deux départements berrichons. Dans l'Indre, le nombre de personnes tuées repart à la hausse, avec 17 morts. Si on compare avec 2018, c'est une forte augmentation : 6 victimes de plus ! Mais avec davantage de recul, c'est dans la moyenne de la mortalité routière dans l'Indre. Dans le Cher, on déplore 20 personnes tuées sur les routes en 2019. C'est une très forte baisse par rapport aux 30 victimes de l'an dernier.

Malheureusement, la fin d'année a été très meurtrière. Avec notamment ces trois hommes d'une vingtaine d'années tués à Lignières à la mi-décembre. Les jeunes conducteurs sont les principales victimes dans le Cher. Tout comme les seniors de plus de 60 ans.

La vitesse reste la première cause de mortalité dans nos départements berrichons. Il est donc très difficile de tirer des conclusions sur le retour à 80 km/h, même sur une année pleine. Mais on le sait, l'Indre et le Cher souhaitent repasser à 90 sur une partie de nos axes en 2020.