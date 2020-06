EN BRETON | Keleier, ar bed hiziv an deiz

'benn disadorn en Alre eo galvet an dud d'en em vodañ evit ur bodadeg keodedel.

"Stourmomp evit ur bed gwelloc'h, hep karbon ha kengred".

Kristell Béauto a gont pelloc'h deomp.

Emgav 'zo lakaet 'benn disadorn da 3e d'abardaez war blasenn an ti-kêr en Alre er Morbihan. Un aozadur kengred neuze 'vit an dazont hag emgavioù all a vo, gant souten kevredigezhioù ha bodadegoù all.