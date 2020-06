EN BRETON | Keleier, ar bed hiziv an deiz

An 18 a viz Even 'zo hiziv. 80 vloaz 'zo 'vije klevet prezegenn ar jeneral De Gaulle er radio e Londrez, dre gwagennoù ar BBC. Gervel a rae an holl soudarded, ijinourien pe labourerien a vro C'hall staliet e Breizh Veur ha barrek gant an armerezh, da vont e darempred gantañ 'benn derc'hel gant ar brezel 'enep d'an Alamagn.

Ur c'houlzad a-bouez hervez Jeremi Kostiou, e penn Kreizenn Enklaskoù Istorel Bro Leon.

E koun an 18 a viz Even 1940. Jeremi Copier

Hag an holl zielloù 'zo da gaout dre Greizenn Enklaskoù Istorel Bro Leon.