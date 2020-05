EN BRETON | Keleier, istorioù kenfinañ ha digenfinañ

Tous les soirs à 19h nous vous proposons des récits de confinement et déconfinement. Marijo a dû réinventer sa manière de travailler, et ça fonctionne.

Ha 'vit ar stalioù hag an embregerezhioù eo bet start an daou viz paseet, ha n'eo ket echu. Lod siwazh na savint ket en-dro.

Marijo a zo perc'hennez war ar stal levrioù Penn da Benn e Kemperle.

Abalamour d'an enkadenn he deus ranket ijinañ doareoù nevez d'ober kenwerzh. Gwerzhañ levrioù mod klik ha kas he deus graet.

Istorioù kenfinañ ha digenfinañ. Marijo hag he levrioù

Setu bremañ neuze e ouezit e c'hellit mont betek stal Penn da Benn e Kemperle ha prenañ mod all dre klik ha kas.