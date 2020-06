EN BRETON | Keleier, istorioù kenfinañ ha digenfinañ

'vit an deizioù 'vefe sañset al liseidi kiañ war arnodennoù ar vachelouriezh ha ni sellet deus krogadoù Roland Garros ouzh an tele.

Met petra 'ra neuze ar grennarded bremañ ?

Kerenza a zaio da skol-veur Brest 'benn an distro-skol. Klask labour, kavout ul lojeiz, setu he frogram.

Istorioù kenfinañ ha digenfinañ : Kerenza Copier

Ar bloaz-mañ e vo priziet ar vachelouriezh, evit ar braz deus al liseidi, dre an amprouiñ dibaouez.

Matchoù tennis Roland Garros a vo c'hoariet etre an 20 a viz Gwengolo hag ar 4 a viz Here.