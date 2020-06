EN BRETON | Keleier, istorioù kenfinañ ha digenfinañ

Istorioù kenfinañ ha digenfinañ. Tous les soirs à 19h nous vous proposons des récits de vie dans cette période chamboulée. On consomme local et en breton ce mardi.

Da goulz ma rankemp holl chom er gêr hon eus klasket penaos beveziñ en ur mod all, prenañ boued deus ar vro, sikour an artizaned hag ar broduerien tost deomp.

Meur a wech hon eus kontet deoc'h deus stal.bzh, al lec'hienn internet hag an arload ma c'heller kavout pelec'h e c'heller mont e brezhoneg er stalioù.

Ar prantad kenfinañ a zo bet frouezhus evit stal.bzh, setu 'pezh a gont deomp hiziv Anaïs Scornet.

Stal.bzh en eus bontet ar stalioù lec'hel 'pad ar c'henfinañ Copier

Emgav neuze war stal.bzh.