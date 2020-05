EN BRETON | Lagad ar web

Ac'hichi ac'hac'ha, on rigole en breton sur le web ! Chaque soir nous vous proposons le meilleur de la toile en langue bretonne. Les humoristes sont à l'honneur ce lundi.

Kinnig a ran deoc'h dizoloiñ daou arzour, daou gomedian o deus profitet deus ar prantad er gêr evit sevel videoioù fentus.

Charlène Laot

Krogomp eta gant ur vaouez yaouank a Vro Leon, deuet ar soñj ganti lakaat war-wel he avañturioù gant he mamm-gozh.

Setu Charlène Laot o treveziñ he mamm-gozh evit sevel ur bellgomzadenn visio.

He ya, n'eo ket anat an deknologiezh 'vit an holl, nebeutoc'h c'hoazh 'vit Mémé Janick sur. Ma fell deoc'h c'hoarzhin kement ha m'eus graet, kit war chadenn YouTube Charlène Laot. Plijadur 'zo, du goût tant que tant pe'ra !

Lors Jereg

E brezhoneg ivez 'zo peadra da c'hoarzhin. Edouard Bresk n'oa kuzulioù da reiñ deomp a-raok mont 'maez.

Sell Edouard Bresk war an digenfinañ Copier

Berzh 'n eus graet video ziwezhañ Lors Jereg war e bajenn Facebook. Kit 'ta da wel' rak war a-seblant, 'vo ket danvez nevez diouzhtu.