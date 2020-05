EN BRETON | Lagad ar web

Stal.bzh

Poent boueta koko ha gant produioù deus ar vro eo saourusoc'h c'hoazh.

Peadra da lakaat war-wel' stal.bzh. 3 bloaz 'zo eo ganet ar raktres gant Mignoned ar Brezhoneg ha setu bremañ paket ganto priz ar c'hevredigezhioù evit abadenn ar Prizioù.

War stal.bzh e kaver roll ar c'hevredigezhioù, an embregerezhioù ma vez brezhoneg.

Dre just on aet-me er rann evañ ha debriñ. Kement ha kavout boued lipous da gas ganin (bah ya, n'eo ket digor ar pretioù c'hoazh, siwazh din).

Ha dibab a ran mont emberr da Lannuon da-skouer en ostaleri Le Flambard. A-drugarez da stal.bzh e ouezan e c'hellin bezañ servijet e brezhoneg, ha diwar a welan e c'hellan kas ur pizza ganin. N'eo ket fall hañ ? Ale, ur pizza bambino 'vidon mar-plij.

Kit da deurel ur sell ouzh stal.bzh. Evel-just n'eus ket nemet boued da gaout.

Ha tu 'zo kaout produioù ar vro kaset er gêr

Ya, degaset e brezhoneg n'on ket sur, met piv 'oar. Dibaoe penn-kentañ ar c'houlzad kenfinañ en eus an embregerezh treuskas 3BS deus an Erge Vras savet war Facebook ar bajenn 3BS portage solidaire.

Ar pal e penn-kentañ a oa kas d'an dud vresk produioù deus ar vro. Berzh spontus n'eus graet ar strollad, ken m'en eus an embregerezh dibabet dec'hel ganti bremañ zoken. Un toullad produerien deus bro Gerne a zo enskrivet, tu 'zo gourc'hemenn produioù diganto, ha degaset e vezont e toull an nor gant 3BS. Ur soñj vat neketa ? Ha dav laret e oa start ar jeu gant an embregerezh, en arvar zoken. Kement-mañ a ro spi bremañ evit an amzer da zont.