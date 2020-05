EN BRETON | Lagad ar web

'barzh Lagad ar Web hiziv ez eomp d'an aod

Digor lod traezennoù bremañ met trouz a sav dija. Kalz a vaskloù a vez kavet war an traez hag evel-just n'eo ket brav evit an endro.

Manegoù, maskloù, lienennigoù stlapet war an douar, war an aod. Kement-mañ 'zo kazhus evit an endro hag al loened. Dañjerus eo ivez rak dre se e c'hell ar virus 'n em ledañ, ha ma vezont lonket da-skouer gant al loened mor, e c'hellont mervel.

War hor bajenn Facebook e vez niverus an evezhiadennoù.

Beatrice a embann eo abalamour d'un nebeut tud desavet fall e vimp holl lakaet diaes.

Cindy-hi, a gav dezhi eo re ziwezhat siwazh. 'benn 500 vloaz e vo deus al lastez-se c'hoazh emezi.

Evit Alexandre avat e vefe bet mat chom digeriñ an traezennoù en-dro.

Lod kumunioù o deus dibabet kastizhañ dija. 68 euro ma vez stlapet lastez war an dachenn publik. Dilennidi 'zo a gav dezho e ranker kreskiñ priz an tell-gastiz ma vez stlapet ar maskloù.

Met aotreet eo mont b'an dour memestra.

Ya, ar skolioù surfiñ a zigor en-dro. Taolomp ur sell ouzh hini an aberioù e Plougerne.

Kentelioù a c'heller kaout en-dro met skrizh eo ar reolennoù. Gwelloc'h kaout e sae-splujañ. Serret e vo ar gwiskva. Traoù 'giz-se...

Memestra 'zo bet plijadur 'pad ar c'houlzad kenfinañ evit surf school an aberioù.

War o bajenn Facebook 'zo ur video fentus da wel 'benn deskiñ surfiñ er gêr.