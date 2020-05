EN BRETON | Lagad ar web

Trouz a sav war ar web da-geñver an tañva brezhoneg e Penn ar Bed.

Er c'heleier ar sizhun dremenet hon eus graet anv deus an tañva brezhoneg kaset e skolioù kentañ derez e Penn ar Bed. Dre ur c'helc'h-lizher e c'hellfe bezañ lakaet da fall, pa ranko ar gerent dibab etre ar saozneg hag ar brezhoneg.

Dre-se e sav cholori gant difennerien hor yezh...

Talwyn Baudu n'eus savet ur skeudenn-fent ha rannet dre Facebook. Gwelet 'vez aktourien an heuliad Friends o treveziñ dilennidi an departamant ha pennoù bras ar rektordi. "Généraliser l'initiation du breton et de l'anglais à l'école... Et les mettre en concurrence..."

Cholori a sav gant difennerien hor yezh - Talwyn Baudu

Kement-mañ 'zo da vezañ gwelet war Facebook, da c'hortoz e teufe keloù deus rektorelezh an akademiezh.