EN BRETON | Lagad ar web

Chaque soir nous vous proposons le meilleur du web en langue bretonne. Ce mardi on taille à Brest même !

Fent ti zef 'zo da gaout 'barzh Lagad ar Web hiziv

A-dra-sur e anavezit ar ganaouenn mil-vrudet-mañ...

Lambé an dro, tube mil-vrudet ar strollad Matmatah, a Vrest evel-just.

War Youtube 'zo deus un den... Jean-Michel Lambé. Nevez savet eo e chadenn, gant videoioù o treveziñ Lambé an dro gant Matmatah.

Peadra 'zo da c'hoarzhin, n'eo ket gwir ? Kit da deurel ur sell hag ur skouarn, talvezout a ra ar boan. Lambé an dro war don Ameno gant Era, al Lambada ha me 'oar.

Ra vo hir buhez micher Jean-Michel Lambé. Sur 'vo gwelet war dachenn Kerampuilh un deiz bennak. Nemet 'vefe hepken e Brest...

Ur ger a-berzh an embanner Skol-Vreizh bremañ

Nag a drouz, nag a drouz war ar rouedadoù sokial gant afer al levr diwar-benn ar bezhin glas gant Inès Léraud ha Pierre Van Hove.

Sach blev dre Twitter etre Loic Chesnay Girard ha Marc Le Fur da-skouer.

Emañ an embannadennoù Skol-Vreizh o paouez embann e soñj evit taolenniñ perak n'eo ket bet embannet ar bann dreset e brezhoneg.

N'eus ket afer a « gontrollerezh » eme an embanner. N'eo ket bet paket an dibab da vont e darempred gant ar skrivagnerien, an embanner. N'eus bet savet goulenn sikour ebet digant Kuzul rannvro Breizh.