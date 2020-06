EN BRETON | Lagad ar web

Fent a zo da gaout hiziv 'barzh Lagad ar Web

Ur bajenn Facebook eo a fell din lakaat ac'hanoc'h da zizoloiñ emberr. Ha anavezout a rit ar FARK ? Nann, nann, nann, n'eo ket deus Kolombia 'vo kaoz hiziv met deus ar C'hreiz Breizh. War-zu ar fent...

FARK eo anv ur bajenn heuliet gant ouzhpenn 2700 a dud. Met petra 'dalv ? Se 'fell deoc'h gouzout moarvat... FARK evit Forces Armées Révolutionnaires du Kreizbreizhistan. War Facebook e c'hellfoc'h lenn Disklêriadenn Janglenn Langonned.

Ur embannadenn n'eus paket ma evezh war bajenn FARK. Un tweet faot o treveziñ Donald Trump. Barrek eo prezidant ar Stadoù Unanet gant Twitter hag aze en efe laret.

"The United States of America will be designating Diwan as a Terrorist Organization". Evit ar re 'vefen ket tik gant ar saozneg, kement-mañ a dalv : "Ar Stadoù Unanet a raio bremañ deus Diwan un aozadur spont". Fent evel-just !

Ma fell deoc'h lenn ouzhpenn, emgav war bajenn Facebook Forces Armées Révolutionnaires du Kreizbreizhistan.

Ha 'barzh Lagad ar Web hiziv 'zo galv da zastum

Ya, dastum testenioù, koñchennoù, kanaouennoù an dud-kozh. Setu galv Hyacinthe Le Henaff war Facebook. Ankeniet eo ar soner boest an diaoul ez afe hon hengoun da get, seul ma varv an dud henañ. E amezeien a Wengad Roger ha René a zo aet da Anaon nevez 'zo ha rouez eo bremañ an niver a vrezhonegerien er vro.

Hyacinthe en eus dibabet neuze mont ingal gant e dad da enrollañ ha da filmañ ar vrezhonegerien a-raok na zafent d'ar bed all.

Ma fell deoc'h kaout sikour, kit 'ta e daprempred gant Hyacinthe Le Henaff dre Facebook, pe c'hoazh gant ar gevredigezh Dastum.

Galv deomp-ni d'ober kemend-all neuze, 'benn derc'hel bev hor yezh 'pad pell c'hoazh.