Chaque soir, zoom sur le meilleur du web en langue bretonne. Ce jeudi on parle des fakenews en écoutant du rap en breton !

Lagad ar web ha penaos anavezout falskeloù ?

Ingal e vezomp o klask ha gwir pe gaoù e vez 'pezh vez kontet deomp, 'pezh a lennomp war an internet, er c'hazetennoù.

Sellet eus pelec'h e teu ar c'heloù, goulenn digant an dud ampart. Sed aze kuzulioù fur evit diwall ouzh ar falskeloù.

Un diell a zo bet embannet gant Livre et Lecture en Bretagne. Un diell bedagogel neuze evit diwall deus ar "fakenews", kement-mañ e brezhoneg penn-da-benn.

Falskeloù displeget e brezhoneg - IFLA

War lec'hienn an IFLA e c'heller kavout an holl droidigezhioù.

Rap e brezhoneg zo war ar rouedad

Emaon o paouez dizoloiñ ar strollad Issak war YouTube ha disul diwezhañ o deus embannet ur ganaouenn anvet "Petra 'ra forzh".

12 studio eo a zo e penn ar raktres-mañ asambles gant Pada.

Ur c'hlip frammet kaer zo da wel' war YouTube.

"N'on ket mab ur barrez, me 'zo mab deus ar bed unanet pe neblec'h"... Kaozioù stourm da glevet.