EN BRETON | Lagad ar web

Chaque soir, zoom sur le meilleur du web en langue bretonne. Ce lundi, une rencontre improbable en mer et des dictionnaires en ligne.

Un emgav souezhus hiziv 'barzh Lagad ar Web.

En em gavet eo Jean-Charles Guichen gant ur mell loen dec'h.

Paotr e gitar "braz" 'giz 'blij dezhañ laret a oa war-vor kostez Tregastell dec'h gant un abadenn pesketa brilli. Tra dic'hortoz evit poent met klaskit divinout deus petra n'eus kejet Jean-Charles.

Ne oa ket brilli hepken o neuial en-dro d'ar vag, met ur rinkin "braz" !

Ur rinkin-goz, pe rinkin griz a vez graet outañ.

Jean-Charles Guichen n'eus filmet an emgav war-vor ha skignet war e bajenn Facebook.

Hervez kont e vezont gwelet gwech ha gwech all 'barzh morioù bro Dreger.

Jean-Charles, daoust m'eo bet plijet gant an emgav, ne oa ket seder "braz" avat.

Da wel' neuze war bajenn Facebook Jean-Charles Guichen.

Morgi, ever gwad... meur a anv a zo d'ar rinkin e brezhoneg.

Ha 'vit kavout anezho holl 'zo ur bern geriadurioù brezhonek war ar web. Geriafurch, Termofis, Lexilogos... Ma z'oc'h kollet tu-bennak hep ma 'vefe geriadurioù Francis Favreau pe Martial Menard en ho chakod, e c'helloc'h 'n em dennañ 'vit treiñ ger-mañ-ger, gant ar pellgomzer hezoug zoken.

Ma z'oc'h tik da vont gant oberennoù koshoc'h e kaver ivez geriadur Gregor Rostren da bellgargañ evit netra, pe c'hoazh reoù ar Gonideg, Troude, ar C'hatolicon.

An holl zielloù a zo da gaout dre lec'hienn pe arload Gallica, embannet gant ar Bnf, levraoueg broadel Frañs.