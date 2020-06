EN BRETON | Lagad ar web

Echu ar stiriad Evel Ki ha Kazh gant Barzhanoff

Ar strollad Barzhanoff a oa bet ganet e 2001 e Roazhon diwar intrudu skolidi ha kelennerien Skol an Emsav. Ar pal a oa sevel sketchoù fentus e brezhoneg ha deuet eo an izili a-benn a-dra-sur.

Ur web-stiriad eo Evel Ki ha Kazh, sketchoù berr ha fentus, filmet ha skignet dre an internet.

Setu neuze sketch diwezhañ ar rumm Evel Ki ha Kazh gant Barzhanoff, embannet dec'h.

Dre bajenn Facebook Barzhanoff e c'helloc'h sellet pe sellet en-dro deus holl sketchoù ar strollad.

Ha gwelet p'eus koulzad kehentiñ nevez an douristelezh e Breizh ?

"Cet été, Breizhpirez au grand air", "Cet été, surfez en Kerlifornie"... ha kement 'zo...

C'hoari gant ar gerioù ha ne blij ket d'an holl.

War ar bajenn "Facebook e brezhoneg" (ya, tro m'eus bet da laret deoc'h dija e save reuz ingal aze...)

Joann a embann : "N'eo ken met ar brezhoneg un tamm folklor da denna an douristed, hag ar panoioù divyezhek a zo un tamm all deus ar folklor-se".

Tangi a glemm : "ha dav laret 'vez tud o paeañ evit se..."

Yvon a gav se "mantrus".

Ma trouz adarre neuze.

Ur menneg mat memestra evit an arzour Krank Du. War Twitter en eus Matthieu diorroet e soñj diwar-benn koulzad kehentiñ ar rannvro. Dindan skeudennoù kaer en eus skrivet da-skouer "Amañ vez kavet aour e pep-lec'h", hag an distagadur fonetek dindan. Un intrudu a-zoare neuze !