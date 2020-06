EN BRETON | Lagad ar web

Taolomp ur sell ouzh ar vanifestadegoù 'zo bet dec'h evit an ospital

E pep korn ar vro eo n'em vodet ur mor a dud. 500 den a 'oa d'en em gaout e Brest, 'benn ar fin e oa milieroù a dud er straedoù evit goulenn muioc'h a sikour e bed ar yerc'hed. Kement-mañ n'eus ket plijet da brefed Penn ar Bed avat, 'giz c'helloc'h lenn war francebleu.fr, breizh izel.

Ar re a vez bemdez o labourat en ospitalioù a zo bet fromet, inti hag o deus kiet gant ar c'hovid. E-giz Elodie hag a labour gant ar poupigoù er servij pediatri e Brest. War he fajenn Facebook he deus embannet eo deuet an dour en he zaoulagad o wel' nag a enor a zo bet rentet dezho dec'h e Brest. Ha gant sonerezh.

Ha ma ne oac'h ket e Brest dec'h da noz e c'helloc'h gwelet ur video war bajenn Facebook France Bleu Breizh Izel, ha pennadoù klok 'zo da lenn war hol lec'hienn internet.

Ne vez ket anat bepred brudañ ar brezhoneg... met diskoulmoù fetis a zo.

Anv a c'hellomp ober deus ar c'houlzadoù brudañ a vez bep bloaz gant Rannvro Breizh hag Ofis Publik ar Brezhoneg evit ar stummadurioù d'an dud gour. Dav sankañ un tamm galleg evit desachañ an dud davet hor yezh.

Ar bloaz-mañ e c'heller gwelet war ar skritell ur plac'hig o laret "ma zadig karet" d'he zad met eñ na gompren ket. Setu ma vez skrivet "on a tous une bonne raison d'apprendre le breton".

Koulzad kehentiñ Rannvro Breizh hag Ofis Publik ar Brezhoneg - Ofis Publik ar Brezhoneg

Me 'zo bet plijet gant koulzad kehentiñ Ti ar Vro Telenn Sant Brieg. Ur skrid berr hag efedus m'eo skrivet "Evit an distro-skol e miz Gwengolo, dibabit ar skol e brezhoneg. 65% deus ar boblañs bedel a zo divyezhek."

Ha neuze tudoù, pegoulz 'stagoc'h c'hwi gant ar yezh.