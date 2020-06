EN BRETON | Lagad ar web

Ar jeneral De Gaulle 'oa bet klevet e brezhoneg.

N'eo ket d'an 18 a viz Even 1940 met d'an 2 a viz C'hwevrer 1969 e Kemper.

Prezegenn Kemper eo kaoz vras diwezhañ ar jerenal pa 'oa prezidant ar République.

Goude bezañ embannet e vefe dalc'het ur referendom da-geñver ar rannvroeladur en eus displeget ur werzenn e brezhoneg.

« Va c’horf zo dalc’het, med daved hoc’h nij va spered, Vel al labous, a denn askel, Nij da gaout e vreudeur a bell. »

Setu pozioù bet skrivet gant e eontr, Charles De Gaulle. Ar video a gaver war YouTube.

Brezhoneg prim ha buan

A-drugarez d'ar chadenn Brezhoweb. E-pad Gouel Broadel ar Brezhoneg warlene e oa pedet ar vrezhonegerien da respont d'un nebeut goulennoù simpl, pe droch a-wechoù.

Juliette p'eus klevet. Juliette Roger, kazetennerez, hag he deus lusket meur a abadenn war Brezhoweb. Anvet eo Tuto Breizh. Echu ganti met tu 'zo sellet en-dro deus an abadennoù ha deus videoioù Buan ha Buan war bajenn Facebook Brezhoweb.