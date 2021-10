E brezhoneg - Tagadennoù reizhel en Iliz : "Emskiant omp eo dav gouzout ar wirionez"

Un teuliad gortozet-tre an hini eo. D'ar Meurzh 5 a viz Here eo embannet disoc'h he enklask gant ar gomision "Sauvé" diwar-benn an tagadennoù reizhel en Iliz. Un 3.000 bennak a dagerien 'zo bet diskoachet. Hag en o mesk ez eus lod e Breizh.

Gant eskobva Kerne Leon eo bet dizoloet ez eus bet daou zen warn-ugent o tagañ bugale abaoe 1950. Beleien, leaned, liked hag ur seurez 'zo lakaet kablus. Ar lodenn vrasañ anezho a zo marvet hiziv an deiz, rak lodenn vrasañ an torfedoù 'zo bet graet etre 1950 ha 1970. D'ar mare-se e oa ouzhpenn mil a veleien en eskobva.

Pouezus-tre eo e vefe gouezet ar wirionez a benn ar fin, daoust dezhi bezañ start - Kaourantin Sanson, kure e parrez Montroulez

"Pal an enklask kaset da benn gant ar gomision eo gouzout petra 'zo tremenet, met ivez penaos eo bet meret, ha mouget marteze a wechoù an traoù-se", eme Kaourantin Sanson, a zo kure e parrez Montroulez. "Ar pal eo cheñch ar sistem hag an doare da welet ar fedoù-se."

Cheñchamantoù e stummadur ar veleien

Hiriv an deiz e "kinnig groñs" an eskobva d'ar re bet gwallgaset dougen klemm dirak ar justis. "Eskob Kerne-Leon a zo bet e darempred gant seizh den a zo bet gwallgaset dre-mañ. Selaouet en deus outo, ha gwelet pegen distrujus eo bet ar fedoù-se evito", eme c'hoazh Kaourantin Sanson.

Ha bremañ, petra ober ? "Ar gomision a zo ivez karget d'ober kinnigoù d'an Iliz, a-benn mont war-raok hag evit ma ne vefe morse seurt fedoù en-dro". Cheñchamantoù 'zo bet ar bloavezhioù paset en Iliz da stourm ouzh seurt tagadennoù. "E kerzh ma stummadur em eus bet meur a sesion diwar-benn ar sekselezh, hini ar veleien, deomp da vevañ mat ar lodenn-se", a zispleg Kaourantin Sanson. "Labour a vez kaset da-benn ivez da c'houzout peseurt darempred kaout gant ar re yaouank pe c'hoazh an teknikoù da ziskoachañ ma vez ur gudenn gant ur bugel." Kement-se 'zo gwir evit ar veleien met ivez evit an dud lik a ra war-dro ar re yaouank.

"Emskiant omp eo dav ober ar wirionez"

Ur prañtad start a zo dindan kregiñ evit ar re a labour evit an Iliz, hag evit ar gatoliked. "Met emskiant omp eo dav ober ar wirionez. Ne c'hellomp ket mont war-raok ma n'omp ket gouest da sellet ouzh an traoù 'vel m'emaint."

"Da ma soñj eo degemeret gant ar gatoliked evel un dra poanius evel just, met ivez evel ur seurt esperañs evit an amzer da zont".