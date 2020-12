En Catalogne, démantèlement d'une dangereuse bande criminelle qui attaquait les voitures sur l'autoroute AP-7

La police catalane vient de démanteler une dangereuse bande criminelle qui détroussait les automobilistes sur l'autoroute AP-7 entre Barcelone et la frontière française. Ce sont surtout des voitures étrangères qui étaient visées. Huit personnes originaires d'Europe de l'est ont été arrêtées.

Les Mossos d'Esquadra (police régionale en Catalogne) viennent de démanteler une dangereuse bande criminelle qui agressait et détroussait depuis plusieurs années les automobilistes sur l'autoroute reliant Barcelone à la Jonquera à la frontière avec la France. Huit personnes ont été arrêtées après une grosse opération policière menée le week-end dernier.

La technique du pneu dégonflé

Cette bande criminelle originaire d'Europe de l'Est avait fait de l' AP-7 son terrain de chasse. Depuis 2012, ce sont des centaines d'automobilistes qui ont été attaqués sur les aires de repos entre Barcelone et la France, avec une technique parfaitement connue de la police : les malfaiteurs intervenaient d'abord au péage en dégonflant ou crevant discrètement le pneu d'une voiture.

Un peu plus loin, ils faisaient ensuite signe au conducteur de s'arrêter pour l'aider et c'est là qu'ils en profitaient pour attaquer les occupants et voler le contenu du véhicule, emportant avec eux objets de valeur et argent en liquide.

C'est aux péages de l'AP-7 que les malfaiteurs commençaient à intervenir © Radio France - Sébastien Berriot

Cent policiers mobilisés

Les malfaiteurs prenaient généralement pour cible des voitures étrangères, notamment françaises et c'est le deuxième confinement qui est visiblement venu perturber cette activité criminelle. Confrontés à une baisse de fréquentation étrangère sur l'autoroute, le groupe a commencé à s'en prendre davantage à des véhicules espagnols ; des conducteurs plus vigilants et c'est ce qui a permis aux Mossos d'Esquadra de remonter la filière et d'organiser une opération le week-end dernier autour de Barcelone.

Une centaine de policiers ont été mobilisés sur quatre raids et perquisitions. Huit hommes et une femme d'origine Serbe et Kosovar et âgés entre 35 et 45 ans ont été arrêtés, accusés d'être les responsables de la bande criminelle.