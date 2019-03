VIDEO-En Catalogne, démantèlement du "gang des pneus crevés" sur l'autoroute AP-7

Un réseau de criminels venant d'Europe de l'est vient d'être démantelé par les Mossos d'Esquadra, la police catalane. Le gang s'en prenait aux touristes circulant sur l'autoroute AP-7 en crevant les pneus de leurs voitures. Les automobilistes étaient ensuite attaqués et détroussés.

Pyrénées-Orientales, France

Les vidéos publiées par la police catalane illustrent parfaitement bien la technique utilisée par les malfaiteurs. Lorsque les vacanciers franchissent les péages de l'autoroute AP-7 entre La Junquera et Barcelone, ou bien lorsqu'ils s'arrêtent sur une aire de repos, un homme se faufile discrètement derrière le véhicule pour crever un pneu. La voiture est alors obligée de s'arrêter quelques kilomètres plus loin et c'est là que les malfaiteurs passent à l'action pour agresser les touristes et voler le contenu de leurs voitures. Selon les Mossos d'Esquadra, ce sont plusieurs centaines de vols de ce type qui auraient été commis ces derniers mois entre la frontière française, Barcelone et même plus au sud vers le sud de l'Espagne.

Desarticulem un grup criminal implicat en centenars de furts a turistes comesos a l'AP-7 des de la Jonquera al sud d'Europa. Imatges de seguretat @Abertis mostren com actuaven https://t.co/Bkg0lTnncBpic.twitter.com/DLoxfEsBYm — Mossos (@mossos) March 27, 2019

Ce Lundi la police catalane est donc parvenu à démanteler ce réseau. Une grosse opération est lancée, avec une centaine d'hommes qui se déploient dans plusieurs villes de Catalogne, notamment Reus et l'Hospitalet de l'Infant. Six hommes d'origines serbe et kosovar sont arrêtés et placés en détention. Ils sont accusés d'être les principaux responsables de la bande criminelle, surnommée "le gang des pneus crevés". La police catalane soupçonne certains d'entre eux de s'être spécialisés depuis de nombreuses années dans ces délits routiers.

Lors de cette opération les Mossos d'Esquadra ont saisi une partie du butin de ces derniers jours, des sacs à main de marque, des téléphones portables mais aussi de l'argent : 15 000 euros en liquide et 10 000 euros en devises étrangères provenant de 16 pays. Les personnes arrêtées ont été présentées an tribunal.