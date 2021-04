En Catalogne, la Guardia Civil mène une énorme opération anti-contrefaçon

La Guardia Civil vient de porter un coup très sérieux aux nombreux réseaux spécialisés dans l'importation de produits de contrefaçon qui sont particulièrement actifs en Catalogne. Une énorme opération a été menée jeudi dernier à Badalone, dans la banlieue de Barcelone. Dans un communiqué, la Guardia Civil annonce la saisie de 47 000 produits contrefaits issus de la contrebande. Les forces de l'ordre ont réalisé l'opération au petit matin, dans une quinzaine d'entrepôts et de magasins de gros de Badalone. L'intervention de grande ampleur a mobilisé une très grosse partie des effectifs de Guardia Civil présents dans la région de Barcelone, avec l'appui de plusieurs unités spécialisées venues de Madrid.

Une partie de la marchandise saisie - Guardia Civil

Beaucoup de jouets dangereux pour les enfants

La valeur de la marchandise saisie est estimée à 300 000 euros. Il s'agit notamment de jouets et d'autres produits pour enfants considérés comme dangereux pour la santé, interdits pour certains de commercialisation dans l'Union européenne et ne respectant pas les obligations d'étiquetage. Le communiqué de la Guardia Civil donne le détail des produits saisis et importés illégalement notamment de Chine : 2230 boucles d'oreilles , 133 calculatrices électroniques, 75 pistolets de police pour enfants, 1718 ballons de plage, 52 ballons de football, 535 masques textiles, 270 pyjamas, 55 pendentifs, 480 faux sacs à main de marques de luxe, 122 ceintures de marque Harley Davidson, 122 sacs Disney, 760 bracelets, 160 foulards Burberry , 26 masques aux couleurs du F.C. Barcelone et du Real Madrid, mais aussi 800 bâtonnets à selfie, 27 casseroles, 170 passoires, 60 robots de cuisine et 1161 autres articles tels que des porte-clés, des tapis ou encore des essoreuses.

Lors de cette opération anti-piratage, plusieurs personnes ont été interpelées, notamment trois ressortissants de nationalité chinoise. La marchandise a été transmise à la justice, dans le cadre d'une procédure pour violation de la propriété industrielle et importation illégale. En temps normal, ces produits sont vendus dans toute la Catalogne, notamment à la frontière avec la France, au Perthus espagnol et à la Jonquera, deux hauts-lieux de la contrefaçon.