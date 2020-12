En Catalogne, la surconsommation d’électricité fait tomber un gros trafic de production de cannabis

La police espagnole vient de démanteler un important trafic international de cannabis en Catalogne. La drogue était produite dans des appartements et des maisons de la province de Gérone. C'est la surconsommation d’électricité, nécessaire pour produire la drogue, qui a permis à l'enquête d'aboutir.

La police nationale espagnole vient de démanteler un réseau international de trafic de cannabis qui sévissait depuis plusieurs mois dans la province de Gérone en Catalogne. La drogue était produite dans des maisons et des appartements, notamment sur la Costa Brava et dans la comarque de la Selva, avant d'être ensuite acheminée vers la France et le reste de l'Europe. C'est la surconsommation d’électricité qui a permis à l'enquête de démarrer au mois de février dernier. Pour faire pousser le cannabis en intérieur, les trafiquants avaient mis au point un système électrique très élaboré, permettant d'éclairer les plantations dans les appartements. La consommation d’électricité inhabituelle pour ce type de domicile a intrigué les policiers.

Un semi-remorque plein de drogue intercepté à la frontière avec la France

L'enquête a donc abouti en fin de semaine dernière à une grosse opération de police. Treize personnes de nationalités russe, lettone et espagnole ont été arrêtées, parmi lesquelles l’électricien de la bande, chargé de superviser l'éclairage des plantations, et le chef qui, lui, dirigeait le réseau depuis une maison de luxe dans la station balnéaire de Lloret de mar. Des armes ont été saisies ainsi que 99.000 euros en espèces et la police est parvenue à arrêter à la Jonquera un semi-remorque qui s'apprêtait à passer la frontière avec la France avec 180 kilos de marijuana.

La police a également saisi des armes et de l'argent en liquide - Policia nacional

De plus en plus de cannabis produit autour de Gérone

La production de cannabis destiné à la France est devenue depuis quelques années une spécialité de la province de Gérone. Les opérations de démantèlement de la police ou de la Guardia Civil se multiplient, avec une technique qui est toujours la même : la drogue est produite discrètement en intérieur, dans des appartements, avec parfois de sérieux désagréments pour les populations locales. Le mois dernier, des habitants d'un quartier de Figueres ont manifesté leur mécontentement. La production de cannabis était tellement intense, avec un éclairage tellement puissant, qu'ils n'avaient plus d’électricité chez eux.