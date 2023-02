En cavale, l'homme qui a fauché et tué un héritier de la famille Bonduelle a été arrêté

La fin de la cavale pour l'homme de 23 ans qui avait fauché et tué Jérôme Bonduelle en août 2020. Il a été arrêté annonce ce jeudi la procureure de Lille Carole Etienne, et placé en détention au centre pénitentiaire d'Annoeulin le 7 février. Le chauffard originaire de Mons-en-Baroeul avait été condamné en novembre 2022 à 8 ans d'emprisonnement assortis d'un mandat d'arrêt et interdiction de passer le permis de conduire pendant 5 ans. Mais peu avant l'annonce du jugement, alors qu'il comparaissait libre devant le tribunal de Lille, il avait quitté le palais de justice précipitamment. Il était depuis activement recherché.

Beaucoup d'émotion

La mort de Jérôme Bonduelle, fils de Bruno ex-président emblématique du groupe agroalimentaire avait provoqué beaucoup d'émotion. Dans la nuit du 28 au 29 août vers 2h du matin, alors qu'il rentrait d'une soirée à vélo avec sa femme et deux amis, il avait été fauché par une Renault Clio qui roulait à vive allure à hauteur du pont d'Erfurt à Lille. Le chauffard qui était alcoolisé, sous l'emprise de stupéfiant et sans permis s'était sauvé et avait été interpellé chez lui quelques heures plus tard.Il a fait appel de la peine prononcée contre lui.