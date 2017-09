En Charente, les victimes de la sécheresse de 2016 attendent la déclaration de catastrophe naturelle

A L'Isle d'Espagnac, à côté d'Angoulême, une quarantaine de propriétaires attendent aujourd'hui avec impatience la décision de la commission interministérielle, qui doit classer la commune en catastrophe naturelle après la sécheresse de 2016. Leur vie est devenue un enfer.

Les maisons sont fissurées à cause de la canicule de cet été-là. Les façades sont lézardées, les maisons craquent, les portes ferment mal. Plus d'un an après la canicule, le classement en catastrophe naturelle n'a toujours pas été déclaré, et les propriétaires ne peuvent pas se faire indemniser.

Du sol au plafond, des fissures qui s'agrandissent de jour en jour © Radio France - Pierre MARSAT

C'est aujourd'hui que la Commission interministérielle doit se prononcer sur la déclaration de catastrophe naturelle. Elle aurait dû prendre une décision en Juin, mais les données météorologiques de l'été 2016 avaient été envoyées trop tard aux membres de la commission. Aujourd'hui, les victimes de la sécheresse attendent avec impatience.

Interview de Anne-Laure MANACH, propriétaire d'une maison à L'Isle d'Espagnac Copier

L'association des sinistrés de la sécheresse sur les propriétés bâties en Charente regroupe aujourd'hui 80 adhérents.

Le crépi se lézarde © Radio France - Pierre MARSAT