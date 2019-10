Charente-Maritime : un collectif milite pour la reconnaissance de l'"homicide routier"

Charente-Maritime, France

Voilà des années que le collectif "Justice pour les victimes de la route" milite pour obtenir que les accidents mortels de la circulation soient reconnus comme des "homicides routiers", et non plus comme des homicides considérés comme "involontaires". En Charente-Maritime, Jocelyne Ravet, la secrétaire du collectif, monte au créneau après les quatre accidents mortels qui ont eu lieu depuis le début du mois d'octobre sur nos routes. Quatre accidents en quatre jours, le plus souvent suite à des conduites dangereuses, comme un franchissement de ligne blanche ou une vitesse excessive.

"Ce que l'on demande, c'est que les sanctions soient appliquées et qu'il y ait plus de répression", explique Jocelyn Ravet , avant d'ajouter : "on a l'impression que les gros délits ne sont pas sanctionnés". Jocelyne Ravet a elle-même perdu sa fille en 2007, lors d'un accident de la route. "Nous n'avons pas la même notion des peines que la justice. Nous, familles de victimes, on ne voit pas en quoi six mois de prison avec sursis sont une peine sévère".

Aujourd'hui, on peut tuer quelqu'un sur la route, c'est un accident

Pour le collectif "Justice pour les victimes de la route", la loi ne va pas assez loin. "Aujourd'hui, on peut boire, avoir de la drogue, téléphoner au volant : ça passe en accident s'il arrive quelque chose", s'insurge Jocelyne Ravet, qui ne comprend pas qu'on ne retienne que le délit d'homicide involontaire. "Non, ce n'est pas involontaire, ce n'est plus un accident", explique Jocelyne Ravet, qui réclame la reconnaissance du principe d'homicide routier.