En Charente-Maritime, un accident à Beurlay fait un mort et quatre blessés dont un grave

Charente-Maritime, France

Un accident de la route dans la nuit de samedi à dimanche durant le week- end de la Pentecôte a coûté la vie à une jeune fille de 19 ans. La voiture qui transportait cinq personnes a percuté une buse en béton sur la RD 238 à Beurlay, entre Rochefort et Saintes, en Charente-Maritime. Le bilan est lourd : un mort et quatre blessés, dont un grave.

Les pompiers du SDis 17 en intervention de nuit - Sdid 17

Le conducteur avait 26 ans et ses passagers entre 18 et 20 ans

Les victimes sont toutes originaires de Rochefort ou de sa région et se rendaient au"Cox" une petite discothèque de Beurlay. Le conducteur, un homme de 26 ans, a perdu le contrôle de sa voiture dans un virage peu après minuit, il a ensuite percuté une buse en béton et fait plusieurs tonneaux. Sa voiture s'est immobilisée dans un champs. Une jeune fille de 19 ans qui était assise à l'arrière a été tuée, un autre jeune homme âgé de 20 ans a été grièvement blessé et transporté selon les pompiers de Charente-Maritime par l'hélicoptère Dragon 17 de la sécurité civile, vers le CHU de Poitiers. Les trois autres blessés légers ont été transportés vers les hôpitaux de Saintes et Rochefort. Des analyses sont en cours pour déterminer si le conducteur était sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants.