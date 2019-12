En Charente, toujours aucune nouvelle de la Britannique Karen Ward

Saint-Gourson, France

Une nouvelle fois, la gendarmerie de la Charente relance son appel à témoins, concernant la disparition inquiétante d'une ressortissante britannique installée en Charente. Un "avis de recherches" est désormais émis, et une information judiciaire a été ouverte au tribunal d'Angoulême, pour "recherche des causes de la disparition".

Karen Ward, Britannique de 52 ans, a brutalement quitté son domicile de Saint-Gourson, dans le secteur de Ruffec, au milieu du mois d'août. Elle n'a plus donné de nouvelles à ses proches depuis. Elle serait partie avec des vêtements et des effets personnels. Il y a quelques semaines, les enquêteurs avaient aussi indiqué qu'elle avait emporté des bijoux et plusieurs milliers d'euros en numéraire.

La disparue est de corpulence normale, cheveux bonds, raides et mi-longs.