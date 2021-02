En Charente, un jeune de 14 ans flashé à 146 km/h, son père était sur le siège passager

Sacrée surprise ce dimanche quand les gendarmes de la brigade motorisée de Ruffec ont effectué un contrôle de vitesse sur la nationale 10 en Charente. Ils ont flashé un automobiliste de... 14 ans. Le jeune garçon roulait évidemment sans permis. Et en plus, il roulait à 146 km/h au lieu de 90. Son père, lui, était assis juste à côté, sur le siège passager. Ils rentraient dans la Vienne, où ils sont domiciliés. L'affaire a été transférée à Poitiers, où le père et son fils seront jugés.