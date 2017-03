En Charente, une série de vols de produits phyto-sanitaires dans le dernier trimestre 2016

La Charente est à son tour concernée par les vols de produits phytosanitaires. Depuis quelques années, c'est un phénomène qui se développe dans les départements ruraux. Trois cambriolages ont été constatés en Charente en novembre et décembre 2016.

En Novembre, 100 kilos de produits phytosanitaires ont été volés à Reignac dans un entrepôt, et une quantité estimée à 30 000 euros à Genté, de quoi traiter 335 hectares. Début décembre, c'est à Rouillac qu'un cambriolage a eu lieu dans une coopérative agricole, pour un préjudice là aussi de 30 000 euros. On est encore loin des 41 tonnes d'insecticides et de désherbant volés, en 2015 et 2016 dans le centre de la France, à l'occasion de cambriolages dans des entrepôts ou des exploitations agricoles, le tout pour un préjudice de plus d'un million d'euros. Mais les faits constatés sont susceptibles d'alimenter un marché parallèle, dans la région, ou vers d'autres pays.

La vente des produits phytosanitaires sera complètement interdite au 1er janvier 2019 © Radio France - Pierre MARSAT

Comment seront-ils utilisés, avec quelles précautions ?

Les produits phytosanitaires sont dangereux, aussi bien pour la santé que pour l'environnement. Aujourd'hui, dans les magasins spécialisés, les jardineries, et même dans les grandes surfaces, ils sont placés sous clé, interdits à la vente libre depuis le 1er Janvier 2017. La présence d'un vendeur spécialisé est nécessaire. En 2019, ils seront totalement interdits. Difficile de savoir ce que les produits volés vont devenir, comment ils seront transportés et manipulés.

La gendarmerie et le monde agricole renforcent en ce moment la surveillance en Charente, où le nombre de vols dans les exploitations agricoles a baissé de 9 et demi pour cent en 2016.