En chiffres : comment la Gendarmerie du Calvados lutte contre les cyber menaces?

Dans chaque brigade de gendarmerie du Calvados, on trouve des militaires formés aux cyber menaces.

Il aura fallu plus quatre mois pour que certains sites internet de la ville de Caen soient à nouveau accessible, après la cyber attaque qui a paralysé une partie des services de la ville le 26 septembre 2022. Les cyber menaces sont de plus en plus importantes selon la Gendarmerie du Calvados, qui détaille les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce phénomène. Quelques chiffres pour mieux comprendre.

85

C'est le nombre de C-N Tech, de "correspondants nouvelles technologies" dans le jargon des gendarmes. Ils sont 85 militaires dans le Calvados à avoir suivi une formation spécifique sur ces domaines complexes. Ils sont répartis dans l'ensemble des brigades du département, et remplissent aussi bien des missions d'enquête que des missions de pédagogie. On en compte 6.500 au total en France, et les autorités ont l'objectif de porter ce nombre à 10.000.

108

Les gendarmes ont réalisé 108 pré-diagnostiques. Ces dispositifs pédagogiques gratuits ont pour but de passer en revue tout ce qui a trait à l'informatique dans une collectivité, une entreprise ou un établissement de santé : des mots de passe à la connexion Wifi, en passant par les équipements et les mesures de sécurité déjà prises. Imaginés au printemps 2022, et lancés -hasard du calendrier- au lendemain de la cyber attaque à Caen, ils sont très demandés. Il s'agit très simplement d'un questionnaire de 150 questions pour évaluer la fragilité d'un organisme -ou au contraire sa résistance- face aux cyber menaces. Il faut contacter l'adresse cybergend14@gendarmerie.interieur.gouv.fr pour se porter volontaire pour ce diagnostique.

"Il y a de bons élèves, même de très bons. Mais il y en a aussi de très mauvais" raconte un adjudant chargé de ces pré-diagnostiques. Même une toute petite commune peut être la cible d'une cyber attaque. "Ils me disent "Pourquoi m'attaquerait-on? Il n'y a rien à voler.'" Mais une mairie a de nombreuses données personnelles de ses administrés, des photocopies de cartes d'identités, des registres d'état civils, autant d'informations de valeur que les hackeurs peuvent revendre. "La question n'est pas "si" je vais être attaqué, mais "quand"."

530

La pédagogie est au coeur des actions des gendarmes, pour éviter au maximum les dégâts. Déjà 530 personnes, des employés du conseil départemental, des élus, du personnel de mairie ou de communauté de communes, ou même de syndicats, ont été formés pour avoir les bons gestes. Ne pas brancher une clé USB trouvé quelque part sur son ordinateur. Ne pas afficher les mots de passe au mur. Ne pas cliquer sur un lien dans un mail sans vérifier l'expéditeur.

3 ou 4

Le nombre de mairies calvadosiennes touchées par des cyber attaques semble relativement faible : trois ou quatre. "Il est largement sous-estimé" selon Christophe Junqua, le colonel des gendarmes du Calvados. L'ampleur des cyber attaques est très difficile à estimer, car les victimes se manifestent rarement quand il s'agit d'entreprises. "Pour une question d'image et de réputation", certains préfèrent payer la rançon demandée pour récupérer leurs données plutôt que porter plainte. Ce que déconseillent fortement les gendarmes. "Ce n'est pas le contrat de confiance" lance Christophe Junqua : il n'y a aucune assurance pour que les malfaiteurs vous rendent effectivement vos données après avoir empoché l'argent.