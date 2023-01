Une femme arrêtée en Dordogne après avoir tagué les colonnes d'un tribunal

Elle a été surprise en flagrant délit en train d'écrire "Juge aux affaires familiales véreux" et "Proc véreux" sur les colonnes du tribunal de Bergerac et sous la fenêtre du bureau de la Procureur. Une femme de 46 ans a été arrêtée ce mardi soir peu avant 21 heures par une patrouille de police.

Cette femme a été placée en garde à vue qui devrait être prolongée ce mercredi soir. Cette Bergeracoise qui n'a jamais été condamnée par la justice reconnaît les faits. Elle explique aux policiers être en colère contre la justice qui a placé ses trois enfants sur décision du juge des enfants.

Les inscriptions nettoyées dans la matinée

Une plainte a été déposée par le directeur de greffe pour dégradation et non pour outrage car avec ces inscriptions, cette femme vise l'institution et pas une personne en particulier.

D'autres inscriptions ont été également retrouvées sur le mur de la PMI, la protection maternelle et infantile.

Les inscriptions ont été nettoyées ce jeudi matin par les services de la Ville.