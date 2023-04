En Corrèze, l'incendie d'un camion mobilise les pompiers depuis plusieurs heures

En Corrèze, l'intervention des pompiers dure depuis plusieurs heures. Un poids-lourd transportant des denrées alimentaires a pris feu pour une raison inconnue ce mardi matin à Espartignac, vers 4h30. Le chauffeur a eu le temps de sortir de l'autoroute et de s'arrêter sur la RD1120.

Mais, ce mardi soir l'incendie n'est toujours pas éteint et la mobilisation des secours va encore durer toute la nuit. La difficulté vient du fait que le camion roulait au gaz naturel liquéfié. Pour éviter une fuite de gaz et donc une explosion , les pompiers ont été obligés d'attendre l'ouverture des soupapes de sécurité et de laisser le gaz s'enflammer.

La RD 1120 est toujours toujours coupée et une déviation est mise en place par Ceyrat jusqu'à ce mercredi matin.