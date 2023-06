En Corrèze, neuf personnes secourues après avoir chaviré en canoë-kayak sur la Dordogne

La rivière de la Dordogne est connue pour ses courants plus importants à certains endroits. Les personnes ont été retrouvées saines et sauves.

Une balade en canoë-kayak plus tumultueuse que prévue. Vers 11h ce samedi matin, neuf personnes parties en balade sur la Dordogne sont tombées à l'eau à environ 10°-12°.

ⓘ Publicité

D'importants moyens déployés

L'intervention pour leur venir en aide a duré près de trois heures. 25 pompiers accompagnés de plongeurs du SAG d'Egletons, d'un hélicoptère, d'un drone et d'un aéroglisseur ont été déployés. De gros moyens justifiés par une alerte inquiétante : six personnes entre 55 et 65 ans étaient portées disparues.

Les quatre canoës suivis d'un kayak s'étaient renversés à hauteur du lieu-dit Le Malpas du côté de Monceaux-sur-Dordogne. Un coin connu pour ses courants, les loueurs appellent généralement à la vigilance avant de l'emprunter.

Plus de peur que de mal

Finalement tous ont été retrouvés sains et saufs. A l'arrivée des secours, certains avaient déjà regagné la rive. D'autres, coincés de part et d'autre avaient tenté de récupérer leurs matériels emporté dans les flots. Aucune prise en charge médicale n'a été nécessaire.