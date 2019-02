En Corrèze, un arbitre de football agressé, match interrompu

Jugeals-Nazareth, France

Ce dimanche 24 février, à quelques minutes de la fin d'une rencontre de la Coupe de Corrèze de football, entre Jugeals-Noailles et Beynat, un joueur de Beynat, qui venait d'être expulsé, a donné un coup de poing à l'arbitre de touche.

Contacté par France Bleu Limousin, l'arbitre principal raconte les événements : "ce footballeur reçoit un carton rouge. Très énervé, il m'insulte mais finit par quitter le terrain et il rejoint les vestiaires. Quelques minutes après, il revient sur le banc alors qu'il n'en a pas le droit. Mon assistant me le signale. Le joueur se dirige vers lui et lui donne un coup de poing. C'est un geste stupide et inadmissible. On est toujours confronté à des joueurs qui contestent nos décisions mais ça ne va pas forcément plus loin. Je suis arbitre depuis plusieurs années et c'est la première fois que je vois ça".

La gendarmerie est intervenue, histoire d'apaiser la situation. Le match a été interrompu. Le joueur va passer devant la commission de discipline et risque une lourde sanction.

Le 16 février dernier, à Panazol, en Haute-Vienne, trois joueurs et un dirigeant du club poitevin la Ligugéenne avaient été blessés lors d'un match de championnat régional des moins de 18 ans. C'est un joueur adverse qui aurait "boxé tout le monde". Au moins quatre plaintes ont été déposées.