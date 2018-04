Corse, France

« Justice morte » c’est le mot d’ordre que se sont donnés les magistrats, les greffiers ou encore les avocats. Ce qui leur pose problème ? La réforme de la justice voulue par le gouvernement. Une réforme qui va entre autre vers plus de dématérialisation et qui inquiète Isabelle Besnier membre du syndicat Force Ouvrière des greffiers près la cour d'appel de Bastia « On va intégrer les tribunaux d’instance dans les tribunaux de grande instance, il y a un certain nombre de litiges qui vont être distribués à droite et à gauche, et le justiciable aujourd’hui n’aura plus cette proximité qu’il y a avec nous greffier. Un certain nombre de litiges comme les pensions alimentaires partiront à la CAF d’autres petits règlements se feront par voie dématérialisée, le justiciable recevra directement sa décision par mail, il n’aura plus d’accès au juge ni au greffier pour lui expliquer la procédure, le justiciable va trinquer, derrière _il y a une privatisation des services publics de la justice._"

Une hausse de 3,9% du budget de la justice que relativise l’intersyndicale des magistrats

Jean Leandri, membre de l'union syndicale des magistrats, n’est pas convaincu par cette augmentation. Pour lui "cette somme sera consacrée à la création de prisons et non pour le fonctionnement des tribunaux" : « On connait l’état déplorable dans lequel est notre système pénitentiaire et la plupart des fonds qui vont se rajouter à l’augmentation de notre budget va complètement être ponctionnée par le fonctionnement des prisons, et par le personnel qu’il faudra bien sûr embaucher et dans les services qui gèrent les détenus... c’est une fausse augmentation. »

Pour l'intersyndicale, cette réforme a aussi pour seul but une automatisation et une privatisation de la justice, au détriment du citoyen.

« Grève perlée » en vue

L’action « Justice morte » d’aujourd’hui n’est pas la première organisée par les professionnels de la justice. D’autres actions sont à prévoir, ce qui aura pour conséquence des perturbations dans la tenue des audiences.