En Corse, la recrudescence de la violence clandestine

Des engins de chantier endommagés, plusieurs habitations touchées par des explosions ou incendiées, même si l'origine criminelle de ces actes n'est pas toujours établie, la Corse connaît indéniablement une recrudescence de la violence clandestine. Des attentats pour certains revendiqués, d'autres non et une reprise des actions perceptible depuis plusieurs mois.

Souvenons-nous, en juillet dernier, le FLNC avait revendiqué 16 attentats contre des entreprises du bâtiment et principalement des résidences privées, dont l'incendie de 36 mobile home dans un camping d'Aleria. Un an auparavant, en septembre 2021, l'organisation clandestine annonçait déjà vouloir "reprendre les chemins de la nuit combattante". Force est de constater, même si nous sommes encore loin des nuits bleues d'alors, que les clandestins sont passés aux actes.

En une semaine, trois engins de chantiers partiellement détruits à Ajaccio, une résidence secondaire incendiée à Galeria, deux à Levie, deux touchées par des explosions à Olmetu et une à San Martinu di Lota. Toutes ces actions ne sont pas revendiquées, et celles qui le sont ne le sont pas toutes par le FLNC, mais il est évident que le climat politique se tend dans un contexte de division de la famille nationaliste, Corsica Libera a apporté ce dimanche son soutien au FLNC, et alors que le dialogue avec Paris, censé ouvrir la voie à l'autonomie, est au point mort.