En Corse, la recrudescence du vandalisme contre les symboles chrétiens questionne

Il est encore trop tôt du côté des enquêteurs pour analyser les réelles motivations qui se cachent derrière les actes de vandalismes envers les symboles chrétiens qui se sont multipliés dans l’île ces dernières semaines, mais quelles qu’elles soient l’Eglise de Corse veut y apporter une réponse « intelligente et proportionnée ».

Un grand élan de solidarité

Le père Louis El Rahi, curé de la Gravona, a décidé de porter plainte après la découverte ce dimanche de la destruction de la chapelle et de la croix du camp de scout de la microrégion, au moins pour tenter de dissuader de futurs agissements de ce genre : « Le message est très clair, c'est d'abord de dire que nous ne nous laisserons pas intimider par ce genre d'action. Si c'est des jeunes qui s'ennuyaient les actes ont toujours une conséquence, si c'est des moins jeunes et qu’il y avait un message derrière qui n'est pas encore compréhensible à ce moment-là, le message est clair, notre volonté c'est de créer un lieu de vie commun ouvert aux jeunes et aux familles. Dans notre société, ce genre de lieu ouvert et gratuit, c'est de moins en moins possible. On cède souvent à la tentation de l'individualisme, de la privatisation, nous continuerons à œuvrer au service des jeunes et des familles.

C'est vrai que j'ai reçu plein de messages et d'appels téléphoniques, des politiques de tous bords, des associations, d'entreprises qui m'ont proposé aussi leur aide et leur soutien financier. Je pense que la plus belle réponse qu'on donne aussi à ce genre d'acte, c'est justement notre élan de solidarité. »

Un élan de solidarité qui se traduit aussi par le grand nombre de personnes qui se proposent de venir aider à nettoyer les dégâts sur le camp scout, dimanche prochain.

« Je ne m’attendais pas à une telle folie »

Destructions de la chapelle et de la croix du camp scout de Vero, ce week-end mais aussi découverte de la croix du col Saint Jean à Sisco coupée la semaine dernière ou encore dégradations sur la statuette de la vierge à Petit Capo, autant d'actes qui interrogent le père Antoine Peretti curé dans le Taravu : « C'est quelque chose de sporadique parce que du vandalisme, oui, il y a du vandalisme, il y a des vols dans les églises c'est incontestable. Chez moi, j'ai été obligé de fermer les églises parce que à Bicchisano on a fracturé un tronc, à Petreto il n’y a pas plus de 15 jours on a volé la lampe électrique qui sert à éclairer l'Ambon et on enlève les chandeliers parce que il y a des gens qui volent mais en arriver à ce que nous avons vu cette semaine, c'est à dire décapiter une croix et vandaliser complètement un terrain qui est occupé par des scouts, honnêtement je ne m'attendais pas à ce genre de folie.

Décapiter une croix, détruire une chapelle en renversant la croix aussi, ça a une symbolique. Il y a un proverbe Corse qui dit, ochjiu ch’ùn vede ùn pò ghjudicà, laissons la justice faire son travail. »

Cette recrudescence des actes de vandalisme contre des symboles chrétiens et la question de la sécurisation des lieux de culte on y revient avec l’invité de la rédaction de ce mercredi, le Père Coeroli, vicaire général de l'église de Corse.