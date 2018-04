En Corse, les saisies des douanes ont augmenté en 2017.

Par Christophe Giudicelli et Olivier Castel, France Bleu RCFM

Les chiffres 2017 des saisies douanières des produits illicites ou de contrebande sont en nette augmentation en Corse. De plus en plus de drogues, de plus en plus de tabac, mais aussi des médicaments.