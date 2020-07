En Côte-d'Or, un appel pour retrouver deux mille bouteilles de Bourgogne volées

Où sont passées nos bouteilles ? C'est l'appel lancé sur les réseaux sociaux par un couple de viticulteurs de Puligny-Montrachet.

Pascal et Graziella Chavy viennent de se faire voler 2 mille bouteilles. Des appellations de 2018 en Bourgogne Chardonnay, Meursault, Puligny Folatières et Puligny Pucelles. Des bouteilles étiquetées et en cartons qui portent bien sur la marque du domaine.

"Les voleurs ont sans doute agi sur commande" observe Graziella Chavy. "Ils ont fracturé la porte de la remise et fait le tri dans tous les cartons. Ils ont laissé les Bourgogne aligotés , et pris les meilleurs crus. Ils devaient être bien renseignés et équipés car on emporte pas deux mille bouteilles comme ça."

80 mille euros de préjudice

"Ils étaient visiblement bien organisés. Ils ont effacé leurs traces avec un produit chloré et sans doute mis des gants. Nous sommes installés depuis 1993 , mais c'est la première fois que cela nous arrive. Ça représente pour nous deux ans de travail et 80 mille euros de marchandises qui s'envolent."

La perte de deux ans de travail: le témoignage de Graziella Chavy Copier

"J'aimerai leur dire que nous ne sommes pas riches. Tout cela sert aussi à payer nos salariés et représente des commandes de clients fidèles. Les bouteilles vont sans doute se retrouver sur le marché parallèle d'Internet (le "Darkweb"). Pour masquer la provenance du vin, les malfaiteurs peuvent aussi le transvaser dans d'autres bouteilles, mais cela lui fait perdre de la valeur et de la qualité."

"On est un peu anéantis, résume Graziella Chavy. On met en garde tous les autres confrères. Il n' y a pas eu de vols durant la période de confinement, maintenant que les ventes reprennent, nous sommes peut être les premiers d'une longue liste."

L'espoir de retrouver ces bouteilles est mince, elles peuvent être aussi revendues à l’étranger, mais si vous tombez sur un lot 2018 du domaine Chavy, vendu de la main à la main, n'hésitez pas a prévenir la gendarmerie.