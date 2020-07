Côte-d'Or : le feu de végétation à Velars-sur-Ouche gagne du terrain

Il fait très sec et très chaud ce vendredi en Côte-d'Or, et le risque d'incendie est très élevé. Un feu de végétation vient de se déclarer ce vendredi en milieu d'après midi à Velars-sur-Ouche. Il s'agit de feu de broussailles, mais qui se situe non loin d'une zone habitée. Les pompiers sont à pied-d'oeuvre. "On s'attend à un incendie qui pourrait concerner plusieurs hectares." précisent-ils "Nous sommes en train d'utiliser notre drone pour mieux mesurer l’étendue du sinistre et combattre tous les fronts du foyer."

Le feu proche des maisons - Agnès, auditrice FB Bourgogne

Une soixantaine de pompiers mobilisés

Plusieurs engins sont déployés , notamment ceux utilisés pour les feux de forêt. Il y a aussi un fourgon d'assistance pour les pompiers, car il fait une chaleur écrasante. On devrait frôler les 40° C en Côte d'Or cet après-midi. Vendredi matin déjà, les soldats du feu ont du maîtriser un incendie à Daix, tout près de Dijon.