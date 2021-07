En Creuse, la gendarmerie alerte sur une recrudescence des cambriolages cet été

Une série de cambriolages a été constatée sur les parties Est et Ouest du département de la Creuse depuis le début du mois de juillet. Sur les dix derniers jours, 15 à 20 maisons ont été visitées. Les individus dérobent principalement de l'argent et des bijoux, en pleine journée.

En cette période de vacances, certains individus profitent de l'absence des propriétaires pour s'introduire dans les maisons. C'est un classique de l'été, sauf que cette fois, en Creuse, les gendarmes s'inquiètent d'une recrudescence importante. Sur les dix derniers jours, 15 à 20 maisons ont été visitées.

"Les délinquants profitent de l'absence des Creusois pendant les vacances pour cambrioler soit des résidences principales, soit des résidences secondaires. Ils font du repérage, ciblent des maisons isolées et s'introduisent notamment en fin de matinée ou milieu d'après-midi", explique Eric Cabioch, commandant du groupement de gendarmerie de la Creuse.

Des enquêtes de voisinage sont actuellement menées. Les gendarmes intensifient également les contrôles sur des points fixes, sur les axes principaux et secondaires.

De l'argent et des bijoux volés

Les cambrioleurs seraient principalement intéressés par l'argent liquide, les bijoux et objets de valeur. Ils n'emportent pas les télévisions, ordinateurs etc. Les secteurs Ouest et Est du département de la Creuse sont principalement touchés par ces cambriolages, la Haute-Vienne également. Un appel à témoin a notamment été relayé sur les réseaux sociaux, pour avoir des informations concernant une voiture Audi break noire, avec 3 ou 4 individus à l'intérieur.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Si vous constatez une activité anormale près de chez vous, n'hésitez pas à contacter le 17.

Précautions à prendre

Et avant de partir en vacances, le colonel Eric Cabioch vous rappelle les précautions à prendre : "simuler une présence en laissant des lumières allumées, mettre les objets de valeur à l'abri, des barres de fer ou de bois derrière les fenêtres et avoir des volets qui ferment bien."

Vous pouvez également signaler votre départ aux gendarmes et bénéficier de l'opération "Tranquillité vacances", afin d'avoir des patrouilles de gendarmes près de chez vous gratuitement.